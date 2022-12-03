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TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATİ'NA ZİYARET

03 Aralık 2022 Cumartesi 13:51
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATİ'NA ZİYARET

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'e Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin ve yönetim kurulu üyesi Serdar Yıldız  nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Dernek Başkanı Abdulmetin Keskin 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant'ta düzenlenen TDT Zirvesi'nde Devlet Başkanları tarafından Teşkilatın Genel Sekreterliği görevine atanan Ömüraliyev'e yeni görevinde başarılar diledi.

Dernek Başkanı Keskin, Kırgız Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye'de yaşayan Kırgız Türklerine verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu

Genel Sekreter, Büyükelçi Ömüraliev nazik ziyaretinden ve iyi dileklerinden dolayı Başkan Abdulmetin Keskin ve Serdar Yıldız'a teşekkür ederek, her konuda yanlarında olduğunu belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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