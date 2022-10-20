Türk Anneleri Derneğ Küçükçekmece Şubesi’nden Köy Okullarına Eğitim Desteği

Özel Haber : Kıvanç Terzioğlu

2019 yılında Türk Anneler Derneği bünyesine Küçükçekmece şubesi ile katılan stk üyeleri tüm yurdu kapsayan “ BİR KALEM VER BİR HAYAT YAZSINLAR” projesi kapsamında, Van, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır, Ordu, Mardin, Yozgat, Batman Sinop illerine ve 2022-2013 eğitim öğretim döneminde de Siirt ve Bitlis’te bulunan köy okullarına eğitime destek malzemeleri götürdüler. Rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarına kadar ulaşabildikleri her öğrenciye yeni bir gelecek vermek için durmaaksızın çalışan gönüllülerin gelecek durağı Şanlıurfa’da köy okulları.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı FİGEN GÜRLEK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı FUNDA BAYKAN, Yönetim Kurulu Üyeleri FİLİZ ŞAHİN, DENİZ GÜLERÇİN, GÜLRİZ ERDİLLİ ve GÜLCAN ŞEN, çocukları eğitime teşvik ederken öğrenci ailelerine de destek olmayı amaçlıyor. Türk Anneler Derneği Küçükçekmece Şubesi bu kapsamda, köy okullarında öğrenim gören öğrencilere kırtasiye setleri, spor malzemeleri ve güzel sanatlar malzemeleri hediye etti. Sanat atölyeleri ile öğrencileri dans ve müzik ile de buluşturmaya çalışan üyeler öğrenci ailelerine de eğitimin önemi ve kız çocuklarını eğitimi konulu seminerler ile destek olmayı amaçlıyor.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi yöneticileri, gittikleri her bölgenin Milli Eğitim Bakanlıklar’ından onaylı izin alarak hazırlıklarını tamamlıyor ve bizzat tüm eğitim hediyelerini kendileri verebilmek için öğrenciler ve aileleri ile buluşuyorlar.

Desteklerini daha büyük kitlelere duyurmak isteyen TAD Küçükçekmece Şubesi her yıl geleneksel olarak yaptıkları “Sonbahara Merhaba” kahvaltısında dernekte yıl içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları anlatıyorlar ve bir sonraki eğitim projelerinin içeriklerinden bahsederek destekçilerini bilgilendiriyorlar. Geçen haftlarada yapılan etkinlikte Şanlıurfa’daki 400 öğrenciye gidecek eğitim hediyeleri için bağış toplandı. Projeleri @tadkcofficial instagram adresinden takip edebilirsiniz.