ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi Zeytinburnu İBB Sosyal Tesisleri’nde 17 Aralık 2022 Cumartesi günü bir konferans düzenliyor.
Gazetemiz yazarlarından Av. Özcan Pehlivanoğlu’nun “Türk Adalarından Balkanlara Bir Bakış” konulu konferansı saat 10.00’da başlayacak.
Kazlıçeşme, Beşkardeşler Sokak No: 12, Zeytinburnu İstanbul adresindeki Zeytinburnu İBB Sosyal Tesisleri’ne Marmaray ile ulaşılabiliyor.
Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği konferansa tüm halkımız davetlidir.
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