Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

BAKAN SOYLU: JANDARMAMIZI ALLAH MUHAFAZA ETSİN



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ve Tunceli'de 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Dün Ağrı Doğubayazıt'ta üç teröristi roketatarları ve mühimmatları ile bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı Allah muhafaza etsin" dedi.