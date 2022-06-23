TÜMKİAD YORULMAK NEDİR BİLMİYOR

"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ŞUBE AÇACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde 900 konvoyla Edirne^de 35’inci şubesini görkemli bir törenle açan TÜMKİAD,hiç zaman kaybetmeden 36’ıncı şubesini de açmak için kolları sıvadı. Başarılı çalışmalarıyla büyük takdir toplayan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Türkiye’nin dört bir yanına şubeler açmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu memlekette yeni doğan çocuklarımız; genç iş insanları, hayalleri olan, zengin olmak isteyen, kalkınmak isteyen, ülkesine, milletine, ailesine faydalı olmak isteyen iş insanlarının umudu olmak için yola çıktık. Biz, ekonomide güçlü olan ülkelerin, başarılı olma sebeplerinin sivil toplum örgütlerinin daha başarılı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu konunun çalışmalarını yapıyoruz. Bizim bir siyasi tarafımız yoktur. Herkesin kişisel bir siyasi görüşü vardır. Herkes siyasetinde kendi inandıklarına yönlendirme özgürlüğüne sahiptir. 23 Temmuz’da Kars şubesini açacağız.Hedefimiz Türkiye’nin dört bir yanına şubelerimizi açmaktır." dedi.