Tüm Yüksek Lisans Programlarını Tek Bir Yerde Bulabilir Misiniz?

Türkiye’deki vakıf ya da devlet tüm üniversitelerin yüksek lisans programları günümüzde çok fazla talep almaktadır. Üniversite diplomasıyla yetinmeyip kendini geliştirmek isteyen milyonlarca lisans mezunu yüksek lisans yapmak amacıyla üniversitelere başvurmaktadır. Ancak her bir üniversitenin farklı enstitülerinde bulunan onlarca farklı yüksek lisans programı sebebiyle adayların kafası karışmaktadır. Bu sebeple de kendisi için en doğru seçimi yapmakta zorlanıyorlar. Neredeoku.com bu problemin farkına vararak tüm üniversitelerin yüksek lisans programlarını tek çatı altına toplayarak kolayca bulunabilir hale getirerek süreci kolaylaştırmaktadır.

Lisansüstü eğitimin farklı tipleri vardır. Yüksek lisans eğitimin üzerine doktora programları da oldukça ilgi çekmektedir. Yüksek lisans eğitimi içinde günümüzde daha hızlı tamamlanan tezsiz yüksek lisans programları olduğu gibi tezli yüksek lisans programları, uzaktan yüksek lisans programları gibi birçok alternatif bulunmaktadır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans arasındaki en büyük fark Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) nezdinde tezli yüksek lisansın doktoraya geçmek isteyecek öğrencilerin zorunlu olarak almaları gerekliliğidir. Tezsiz yüksek lisans akademik kariyer yapmayı düşünmeyen, iş hayatı için yüksek lisans yapan adayların daha fazla tercih ettiği programlardır.

Yüksek lisans başvuruları üniversitelere yapılırken her bir üniversitenin farklı kabul şartları bulunmaktadır. Çoğunlukla belirli bir lisans not ortalaması aranırken, ALES ve YDS puanı üzerinde belirli alt limitler bulunmaktadır. Ayrıca vakıf üniversitelerinin yüksek lisans fiyatları da üniversiteden üniversiteye hatta programdan programa değiştiği için mutlaka incelenmesi gereken bilgiler arasındadır. Özellikle yabancı dil yeterliliği yüksek lisans tercihinde önemli yer tuttuğu gibi uzaktan yüksek lisans seçeneği de pek çok öğrencinin tercihi olmaktadır.

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