Tükenmişlik Nedir? Nasıl Önlenir? Online Terapi İşe Yarar mı?

Tükenmişlik, işyerinde sıklıkla ortalıkta dolaşan bir terimdir, ancak sadece yorgun veya fazla çalışmaktan daha fazlasıdır. İş performansınızda düşüşe yol açabilecek, bugününüz ve geleceğiniz hakkında sürekli bir karamsarlık duygusudur.

Stres ve tükenmişlik belirtileri yaşayan ABD'li yetişkinlerle ilgili yakın zamanda yapılan bir ankette, yüzde 25'i fiziksel ve duygusal enerjilerinin tükendiğini hissettiklerini söyledi. Yüzde yirmi altısı, hala olması gerekenden daha azını başardıklarını düşündüklerini söyledi.

En azimli insanlar bile bu olumsuz tükenme duygusuna karşı hassastır. Çünkü öz bakıma ve önceliklerinizi değerlendirmeye zaman ayırmadığınızda tükenmişlik neredeyse kaçınılmazdır.

İş ve aile hayatı her zaman yolunda gitmeyebilir. İnsanlar hayatlarının her anında anlayışlı, sabırlı, yardımsever olmayabilir. Hayatımızdaki tüm stresörler bizi daha fazla öfkeli, hayata karşı negatif yapmak için mücadele ederken bizim de buna karşı güçlü bir ruh sağlığına ihtiyacımız var.

Özellikle pandemiden sonra insanlar tarafından daha fazla kullanılan online terapi hizmeti ile uzman terapistler hayata karşı tükenmişliğe karşı nasıl mücadele edeceğinizi öğretebilir.

Tükenmişliğe Doğru Gittiğinizin Uyarı İşaretleri

Bazı yaygın tükenmişlik belirtileri şunları içerebilir:

İş yerinde konsantre olma veya karar vermede sorun yaşama

İş olumsuzluğu nedeniyle evde ilişki sorunları yaşamak

Bir tatilin sonundan korkmak

İş performansınız hakkında olumsuz konuşmak

İş arkadaşlarıyla etkileşimlerden kaçınma veya şikayet etme

Kronik stres ve potansiyel sağlık sorunları yaşamak

Tükenmişlik Nasıl Önlenir?

Tükenmişlikle başa çıkmanın en iyi yolu, aşırı derecede olumsuz olmaya başlamadan önce kaçamak manevralar yapmaktır.

Herkesin bir adım geri atması ve ilerlemesini değerlendirmesi ve ayrıca zihnini mantıksız düşüncelerden temizlemesi gerekir. Bu, pozitif insanlarla sohbet etmek ve derin nefes almak için küçük molalar vermek anlamına gelebilir.

Molalar, günün veya haftanın geri kalanında zamanınızı nasıl geçirmek istediğinizi düşünmek için de harikadır. Çalıştığınız saat sayısına odaklanmaya değil, bu zamanı e-postanızı kontrol etmek veya diğer insanların olumsuz konuşmaları tarafından sürüklenmek yerine en önemli şeyi başarmak için kullanıp kullanmadığınıza odaklanmaya çalışın.

Kendini ödüllendir

Pek çok insan sadece tatil hayalleri kurar ya da boş zamanları hakkında tahminde bulunmadan tahmin yürütür. Mali olarak bunu yapabiliyorsanız, rezervasyonunuzu yapın ve bilet satın alın. Uzun bir tatil yapamıyorsanız, zihinsel sağlık günü geçirmeyi veya ailenizle işe odaklanmamayı tercih ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Ayrıca, motive olmanızı sağlayacak haftalık “ödüller” vermeyi düşünün. Bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla mutlu bir saat veya kahve planlayın. Beyninizi temizlemek için bir bisiklete binme veya kısa bir yürüyüş planlayın. Günün sonunda sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şey olduğunda, bir göreve odaklanmanız ve ofisten zamanında çıkmanız daha olasıdır.

Kendinizi fişten çekin

Teknoloji ve akıllı telefonlar, günün 24 saati ulaşılabilir olmamız gerektiği yanılsamasını yaratıyor. Ancak gerçek şu ki, çoğumuzun ofis dışındayken her saat başı e-postalarımızı kontrol etmemize gerek yok. Fişten çıkarmak, kendinize ne zaman odaklanacağınızı ve ne zaman rahatlayacağınızı öğretmekle ilgilidir.

Bu nedenle, mümkün olduğunda bildirimleri ve yatmadan en az bir saat önce ekranları kapatmayı deneyin. Mümkünse, e-postanızı kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlayın, böylece işe konsantre olmayı zorlaştıran çoklu görev moduna düşmezsiniz.

Kontrol Edilebilir Olan Şeylere Odaklanın

İşinizle ilgili çok sayıda kıyamet günü düşüncesi yaşıyorsanız, oturup sevmediğiniz veya cesaretinizi kıran şeylerin bir listesini yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Üzerinde oldukça fazla kontrole sahip olduğunuz öğeleri daire içine alın.

Daha esnek bir programınız olsun ister misiniz? İş arkadaşlarınızla daha fazla iş birliği mi yapıyorsunuz? Beyin fırtınası yapmak veya bu yeni projeyi denemek için zaman ayırdınız mı? İşiniz ve çevreniz hakkında neleri değiştirebileceğinize odaklanmak size gereken enerji artışını verebilir ve sizi işe en başta neyin çektiğini size hatırlatabilir.

Diğer İlgi Alanlarına Katılın

Kariyer odaklı bir birey olmak harikadır, ancak tutkularınızı iş yeri dışında da meşgul etmek de öyledir. Performansa veya rekabete dayalı olmayan hobilere sahip olmak, hayattaki basit şeyler için gevşemenize ve heyecanlanmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca sosyal ağınızı ofis dışında genişletmenize yardımcı olabilir ve sizi daha sağlıklı, daha dolu bir yaşam sürmeye teşvik edebilirler. Tanınmaya veya paraya odaklanmamış olsaydınız ne yapardınız? Boş zamanlarınızda bunun peşinden gidin ve iş yaşamınızın kalitesinde ne gibi bir fark yaratabileceğini görün.

Her şeyden önce, işyerinde tükenmişlik de dahil olmak üzere her türlü olumsuzluk veya bitkinlikle mücadele etmek, zihninize ve bedeninize iyi bakmakla ilgilidir. Yeterince uyuyamıyor, sağlıklı beslenmiyor ve düzenli egzersiz yapıyorsanız, tükenmişliğe duyarlı olmayı beklemelisiniz.

Dikkat egzersizlerinin, gevşeme tekniklerinin ve hatta bir akıl sağlığı uzmanına görünmenin bile, kişisel sağlığınıza yeniden odaklanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini düşünün.

Kendi sağlığınıza öncelik vererek, yalnızca kariyerinizde ve ötesinde potansiyelinizi güçlendiriyorsunuz. Öz bakımı tembellik olarak görmeyin; geleceğinize bir yatırım olarak düşünün.

Online terapi yapan psikologlar ile görüşerek tükenmişlik sendromu dahil diğer tüm psikolojik sorunlarınızı kliniğe gitmeye gerek kalmadan kontrol altına alabilir ve hayatınızı olumlu yönde şekillendirmeye başlayabilirsiniz.