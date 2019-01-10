Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91226
ALTIN
228.827
DOLAR
5.4887
STERLİN
7.0154
EURO
6.3409
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"
Altın günleri bile sosyal medyaya taşındı
Altın günleri bile sosyal medyaya...
"Gençlerbirliği, Süper Lig kulübüdür"
"Gençlerbirliği, Süper Lig kulübüdür"
‘Göçebe Tuvaller’
‘Göçebe Tuvaller’
Koray Avcı, Saçlarından Vazgeçti
Koray Avcı, Saçlarından Vazgeçti

TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti

TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17’nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.

TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti

TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17’nci dönem yeni yönetimi gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretinin ardından siyasi parti başkanlarını ziyaret etti.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:55
0 Okunma
TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti

İSTANBUL - 15 Aralık'ta göreve gelen TÜGİAD 17’nci Dönem Yönetim Kurulu, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Yönetim, burada Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğinin sözünü verdi. Ardından TÜGİAD üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir araya geldi.

Görüşmelerde, TÜGİAD'ın güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, ekonomi ve yaklaşan seçimlerle ilgili de fikir alışverişleri yapıldı.  

Parti başkanları TÜGİAD'ın yeni yönetimine başarılar diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜGİAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı
Salihli'deki JES çalışması durduruldu
Salihli'deki JES çalışması durduruldu
Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı
Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı
Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon
Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon
Teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı
Teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı
Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı
Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı
Poşet kullanımı yüzde 50 azaldı
Poşet kullanımı yüzde 50 azaldı
Niğde merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Niğde merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ