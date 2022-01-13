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TTB Başkanı ile CHP'li vekillerden Meclis'te basın toplantısı

13 Ocak 2022 Perşembe 16:14
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TTB Başkanı ile CHP'li vekillerden Meclis'te basın toplantısı

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bazı CHP'li milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, aralarında Ali Şeker ve Murat Emir'in de yer aldığı CHP'li milletvekilleri hazır bulundu. TTB Başkanı Fincancı, sağlık alanında emek veren sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadeleye yemin ettiklerini söyledi. Fincancı, sağlıkçıların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Biz toplumun sağlığı için de halk sağlığı için de mücadelenin bir parçası olması sebebiyle sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya çalışıyoruz. Hekimlerimizi yitiriyoruz. Kamuda artık çalışamaz hale geldiler. Aldıkları ücretler açlık sınırına dayandı. Sağlık çalışanlarına özelde hakları verilebiliyor mu? Hayır. Genç meslektaşlarımız daha yoğun olmak üzere ülkeden gidiyorlar. 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 59'dan 1405'e çıkmış. Bu haklarımızın tümüyle görmezden gelindiğini gösteren bir belgedir. Bu nedenle biz birlikte bu hakları almalıyız. Önce bizim bu mücadelemizi görüp bizim sesimizi duyduklarını düşündüğümüz sağlık otoritesi, Meclis'e getirdikleri teklifi geri çekti, 'Yeniden getireceğiz' dediler, yine olmadı. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında. Öyle mi olmasını istiyoruz? Hayır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ürk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur FincancıCHPli Vekiller
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