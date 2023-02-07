Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.561,73
ALTIN
1.133,45
DOLAR
18,83
STERLİN
22,57
EURO
20,16
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TSK "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor

TSK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor.

07 Şubat 2023 Salı 12:54
TSK "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor

ANKARA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturulan "hava yardım koridoru" çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesine, gün boyu arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra bugün hava şartlarının müsaade etmesiyle TSK, bölgede personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Helikopterler, hava şartlarının müsaade etmesinin ardından batıdaki birliklerden kaydırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kara Kuvvetlerimizin CH-47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem bölgesi için Ankara'dan havalandı. Helikopterlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli başta olmak üzere verilecek birçok görevi yerine getirecek." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşların aralıksız sürdüğü, Hava Kuvvetlerine ait uçakların Ankara'dan Adana'ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladığı bildirildi.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 07.02.2023 13:00
Anahtar Kelimeler:
Uçan KalelerTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem paylaşımlarına dikkat!
Deprem paylaşımlarına dikkat!
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri Adana'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Arama kurtarma ekiplerine Azerbaycan askerleri de dahil oldu
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi