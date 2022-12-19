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TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:04
TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vuracak

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'Boran'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor. TSK'nın talepleri doğrultusunda MKE mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen 'Boran', uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti. Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda, TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen 'Boran', 1780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan 'Boran', eksi 32 ile artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip 'Boran' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak.

DHA

Son Güncelleme: 19.12.2022 15:14
Anahtar Kelimeler:
TSKTerör HedefleriBoran
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