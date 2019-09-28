Trend Mobilya Dünya Mobilya Trendlerini Tek Çatı Altında Topluyor!

Çarpıcı tasarımları, dinamik çizgilerle buluşturan, Türkiye’nin Avrupa Kalite Ödülü sahibi markası Trend Mobilya, dünyanın farklı trendlerine göre değişen mobilya tasarımlarını kendi bünyesinde bir araya getiriyor. Böylece kullanıcılara, yemek odası , yatak odası ve oturma odası mobilyalarının yanı sıra; ofis ve bahçe mobilyalarını da kapsayan geniş bir yelpazede tercih seçenekleri sunuyor. Böylece her gün güncellenen tasarımların, bu tasarımların dayandığı dekorasyon anlayışlarının ve iç mimaride benimsenen farklı stillerin somut örneklerini gözler önüne seriyor.

Bu seçeneklerin bir arada bulunması bir taraftan potansiyel kullanıcıların değerlendirme yapmalarını kolaylaştırırken, diğer yandan Trend Mobilya’yı diğer markalardan daha farklı bir konuma kavuşturuyor. Çünkü Trend Mobilya , yalnızca satış sırasında değil, öncesinde ve sonrasında verdiği hizmetlerle de öne çıkıyor.

Trend Mobilya’nın Kampanyaları Yıl Boyu Devam Ediyor!

Yıl boyu yaptığı çeşitli kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken ve önümüzdeki sezon boyunca da yine cazip kampanya fırsatlarıyla gündemde olmaya devam edecek gibi görünen Trend Mobilya adının hakkını veriyor! Sık sık kurgulanan kampanyalar, outlet mağazalarda yapılan satışlarla birlikte düşünüldüğünde, ortaya her bütçeye uygun ve herkesin dilediği zaman sahip olabileceği fırsat ürünlerinden kurulmuş bir tablo çıkıyor. Tek başına bu durum bile Trend Mobilya’nın alanında öncü ve adının hakkını veren trend bir marka oluşunun nedenini ortaya koyarken, Trend Mobilya’nın avantajları burada bitmiyor!

Müşteri Memnuniyeti Her Zaman İlk Sırada Geliyor!

Trend Mobilya’nın yurt dışındaki müşterileri için hızlı ve kolay sevkiyat seçeneğinin olması onu daha da avantajlı hale getiriyor. Trend Mobilya müşterilerine verdiği değer ve kurumsal ahlakı gereği ürünlerinin teslimatından sonra yaşanabilecek her türlü aksaklıkta da, müşterilerinin yanında olmayı garanti ediyor. Bu yüzden güler yüzlü, hızlı ve çözüm odaklı çalışan müşteri temsilcilerine7/24 ulaşabilir olan WhatsApp destek hattını etkin biçimde kullanıma sunuyor. Aynı zamanda yine müşteri memnuniyeti için oluşturulan iletişim formu ile de e-posta yoluyla iletişim kurmayı dileyenler için pratik seçenekler barındırıyor. Trend Mobilya için müşteri memnuniyeti her zaman ilk sırada geliyor!