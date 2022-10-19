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TRBOR A.Ş. işçi alacak

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:04
TRBOR A.Ş. işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.'de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.

Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:

- Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
- Vardiyalı çalışabilecek
- 35 yaşını aşmamış
- Askerlik hizmetini tamamlamış
- Bandırma'da ikamet eden/edebilecek

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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