Trakya'dan İstanbul'a kontrollü geçiş

TEKİRDAĞ - Trakya'dan İstanbul'a ağır tonajlı araç geçişinin durdurulmasının ardından ekipler, lastikleri uygun TIR ve kamyonların sürücülerine izin verdi.



Kar yağışı nedeniyle ikinci duyuruya kadar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den İstanbul'a ağır tonajlı araçların gitmeyeceği açıklandı. TIR ve kamyonların geçişlerini önlemek için polis ve jandarma ekipleri, güzergahta tedbir aldı. Tekirdağ'ın Sultanköy mevkisinde bekleyen ekipler, sürücülere uyarıda bulundu. Sürücüler de araçlarını parka çekerek beklemeye geçti. TEM yolunun Çorlu gişeler mevkisinde de polis ekipleri, TIR ve kamyonları kontrol etti. Ekipler, lastikleri kritere uyan TIR ve kamyonların sürücülerine İstanbul'a geçiş için izin verdi.