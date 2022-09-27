Toryum zengini Türkiye, yoksun Avrupa’ya enerji satacak!

HABER: FERHAT YILDIRIM

Arık, “Türkiye’nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil bir ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Belki bu da ileride bir prototip toryum nükleer santral yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar” şeklinde mesajlar veriyor.

Bu etkileyici konuşması ışığında Arık’ın toryumla alakalı makalelerini ve röportajlarını incelediğimde ise Türkiye’nin elindeki toryum madeninin ebediyen bitmeyeceği bilgilerine ulaştım.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlandırmak misyonuyla 1960 ve 2011 yılları arasında faaliyet gösterenDevlet Planlama Teşkilatının bilgisi dahilinde olan toryum gerçeği uzun yıllar görmezden gelinmiş.

Saf hale getirildiği zaman sert bir elemente dönüşen toryum, Eskişehir ve civarında yoğun olarak bulunuyor ve dünya rezervlerinin yarısına yakın bir oranı Türkiye’de bulunmaktadır.

Toryum elementinin yeni yapılan nükleer santrallerde kullanılması durumunda trilyonlarca varil petrole eş değer bir enerjiye kavuşmamız hem ekonomimize hem cari açığa hem geleceğimize büyük bir katkı sağlayacaktır.

Uranyumun yerini alabilecek olan toryum elementinin en fazla rezervi,Türkiye’ninelinde bulundurması kıskanılacak bir durumdur. Ve ülkemizin bu avantajını gölgelemek isteyen güçlerin toryum elementi karşıtlığı projelerini devreye soktukları da biliniyor.

Toryum ile alakalı 10 yıldır ülkemizde ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu projelerden bazıları gizli bir şekilde yürütülüyor.

Toryum, uranyum gibi zararlı bir element değildir ve aksine çevrecidir. Cari açığımızın büyük bölümüne denk gelen enerji derdinden toryum ile kurtulmak hayalini gerçekleştirmek zorundayız.

Biz Toryum zengini olarak, toryumdan yoksun Avrupa’ya enerji satabilir ve tüm denklemleri tersine çevirebiliriz.

Toryum elementi ile enerji üretimine geçilmesinin ardından güçlü para birimleri karşısında Türk lirasının değerini artırabiliriz.

Avrupa enerji sorunlarıyla kaotik bir sürece girerken, ülkemiz enerjideki fiyat artışlarından dolayı etki altında kalırken, toryumdaki zenginliğimiz bizi dünya enerji alanındaki en güçlü ülke yapmaya hazırdır.

Dünya genelinde artan enerji faturalarını, Avrupa’nın gazını kesen Rusya’yı, üşüyeceğim korkusuyla panikleyenAvrupa’yı konuştuğumuz bu günlerde, umudumuz toryum üzerinde ar-ge yapan Türk mühendislerindedir.

Ülkemiz doğayla barış içerisinde olan bu toryum rezervimiz sayesinde yine çağın kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor.