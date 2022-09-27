Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.305,61
ALTIN
973,76
DOLAR
18,50
STERLİN
19,96
EURO
17,82
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Toryum zengini Türkiye, yoksun Avrupa’ya enerji satacak!

Gazetemize Toryum elementi başlıklı bir dosya gönderiliyor. 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta’da düşen uçakta yaşamını yitiren 6 nükleer fizikçi arasında yer alan Profesör Doktor Engin Arık’ın konuşması dosyanın en ilgi çeken bölümüdür.

27 Eylül 2022 Salı 16:03
Toryum zengini Türkiye, yoksun Avrupa’ya enerji satacak!

HABER: FERHAT YILDIRIM

Arık, “Türkiye’nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil bir ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Belki bu da ileride bir prototip toryum nükleer santral yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar” şeklinde mesajlar veriyor.

Bu etkileyici konuşması ışığında Arık’ın toryumla alakalı makalelerini ve röportajlarını incelediğimde ise Türkiye’nin elindeki toryum madeninin ebediyen bitmeyeceği bilgilerine ulaştım.

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlandırmak misyonuyla 1960 ve 2011 yılları arasında faaliyet gösterenDevlet Planlama Teşkilatının bilgisi dahilinde olan toryum gerçeği uzun yıllar görmezden gelinmiş.

Saf hale getirildiği zaman sert bir elemente dönüşen toryum, Eskişehir ve civarında yoğun olarak bulunuyor ve dünya rezervlerinin yarısına yakın bir oranı Türkiye’de bulunmaktadır.

Toryum elementinin yeni yapılan nükleer santrallerde kullanılması durumunda trilyonlarca varil petrole eş değer bir enerjiye kavuşmamız hem ekonomimize hem cari açığa hem geleceğimize büyük bir katkı sağlayacaktır.

Uranyumun yerini alabilecek olan toryum elementinin en fazla rezervi,Türkiye’ninelinde bulundurması kıskanılacak bir durumdur. Ve ülkemizin bu avantajını gölgelemek isteyen güçlerin toryum elementi karşıtlığı projelerini devreye soktukları da biliniyor.

Toryum ile alakalı 10 yıldır ülkemizde ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu projelerden bazıları gizli bir şekilde yürütülüyor.

Toryum, uranyum gibi zararlı bir element değildir ve aksine çevrecidir. Cari açığımızın büyük bölümüne denk gelen enerji derdinden toryum ile kurtulmak hayalini gerçekleştirmek zorundayız.

Biz Toryum zengini olarak, toryumdan yoksun Avrupa’ya enerji satabilir ve tüm denklemleri tersine çevirebiliriz.

Toryum elementi ile enerji üretimine geçilmesinin ardından güçlü para birimleri karşısında Türk lirasının değerini artırabiliriz.

Avrupa enerji sorunlarıyla kaotik bir sürece girerken, ülkemiz enerjideki fiyat artışlarından dolayı etki altında kalırken, toryumdaki zenginliğimiz bizi dünya enerji alanındaki en güçlü ülke yapmaya hazırdır.

Dünya genelinde artan enerji faturalarını, Avrupa’nın gazını kesen Rusya’yı, üşüyeceğim korkusuyla panikleyenAvrupa’yı konuştuğumuz bu günlerde, umudumuz toryum üzerinde ar-ge yapan Türk mühendislerindedir.

Ülkemiz doğayla barış içerisinde olan bu toryum rezervimiz sayesinde yine çağın kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Toryum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atina’da Türk modacı Cafer Andıç Rüzgarı esti
Atina’da Türk modacı Cafer Andıç Rüzgarı esti
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı
Öğrenciler eğitimleri için İngiliz okulları ile bir araya geldi
Öğrenciler eğitimleri için İngiliz okulları ile bir araya geldi
Erkılınç: Gazetelerin kaderini matbaa lobisi belirlememeli
Erkılınç: Gazetelerin kaderini matbaa lobisi belirlememeli
PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول