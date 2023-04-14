Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.159,41
ALTIN
1.267,34
DOLAR
19,38
STERLİN
24,27
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Toprak Okulları Şenliği Başlıyor

Toprak Okulları, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri  kapsamında okulların dışında gün boyu sürecek etkinlik düzenliyor.

14 Nisan 2023 Cuma 10:36
4 Okunma
Toprak Okulları Şenliği Başlıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu yıl onuncusu düzenlenen, İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta gerçekleşecek etkinliğe Hababam Sınıfı vokal grubu şarkılarıyla çocukları eğlendirmek için bayram tadında bir konser verecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe tüm çocuklar katılabilecek.

Toprak Okulları kurucularından Esin Tutgun; "Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarının sınıf dışı eğitim ve aktivitelerini düzenliyoruz. 10 yıl boyunca ortalama 10.000’e yakın çocuk ve 50’ye yakın eğitim kurumu ile yüzlerce aktivite ve proje gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve yurt dışı araştırmalarımızın sonuçları bizlere doğanın en güçlü ve en donanımlı öğretmen olduğunu gösterdi.” dedi.

Esin Tutgun ve Murat Öztürk'ün ‘Toprak ve Su’ temasıyla yola çıkarak
çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurdukları Toprak Okulları, yine muhteşem bir törenle 23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklara adeta bir bayram hediyesi verecek.

23 Nisan Ulusal  Egemenlik  Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta saat 12:00'de başlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Toprak Okulları Şenliği23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK DÜNYASI “FATİH’İN RÜYASI”NDA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI “FATİH’İN RÜYASI”NDA BULUŞTU
‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR
‘AVRASYA GENÇLERİ’NDEN GÖKSUN’DA İFTAR
MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi
MHP Mersin milletvekilleri adaylarının iftar yemeğine yoğun ilgi
“MİLLİ ŞEHİT” KAYMAKAM KEMAL BEY
“MİLLİ ŞEHİT” KAYMAKAM KEMAL BEY
TRUMP’A GÖZDAĞI
TRUMP’A GÖZDAĞI
Yeni Trend Doğa Dostu Fuar Çantaları
Yeni Trend Doğa Dostu Fuar Çantaları
Araç Kiralamada Vergi Avantajları Nelerdir?
Araç Kiralamada Vergi Avantajları Nelerdir?
Sağlık Raporu Nedir?
Sağlık Raporu Nedir?
Kronik Yorgunluğu Önlemenin Yolları
Kronik Yorgunluğu Önlemenin Yolları

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi