TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 12 rezidans daire ve 33 konutu açık artırma ile satışa çıkardı.



KoruFlorya projesindeki 3+1 ve 4+2 rezidans daireler 8.940.000 TL'den başlayan fiyatlarlar, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'ndeki 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar ise 2.020.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.



Açık artırma 25 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılacaktır. Açık artırmaya internet katılımı içen kayıtlar 24 Ekim 2022 saat 10.30'a kadar alınacak.



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