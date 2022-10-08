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TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı

08 Ekim 2022 Cumartesi 13:33
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 12 rezidans daire ve 33 konutu açık artırma ile satışa çıkardı.

KoruFlorya projesindeki 3+1 ve 4+2 rezidans daireler 8.940.000 TL'den başlayan fiyatlarlar, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'ndeki 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar ise 2.020.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Açık artırma 25 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılacaktır. Açık artırmaya internet katılımı içen kayıtlar 24 Ekim 2022 saat 10.30'a kadar alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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