Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.394,83
ALTIN
926,95
DOLAR
15,93
STERLİN
19,83
EURO
16,77
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan Kurtulun; Mide botoksu
Açlık Hissi Yaşamadan Fazla Kilolarınızdan...
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:19
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

 TOKAT - Tokat'ta, su arıtma tesisinde çalışan işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Niksar yolunun Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden ve su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki 60 AAN 064 plakalı minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı 60 DG 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
"AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek"
"AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek"
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi