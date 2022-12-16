Tırport, TBD Bilişim Yıldızları arasında

Bu yıl 10.’su düzenlenen yarışmanın ödül töreni 13 Aralık tarihinde Fenerbahçe Dalyan Club’de gerçekleşti. Törene, TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, TBD İstanbul Şubesi Başkanı Deniz Tiryakioğlu, Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Lojistikte, Türkiye’den çıkan dünya markası olma yolunda ilerliyor

Ödül töreninde duyduğu gururu ve mutluluğu dile getiren Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Organizasyona emeği geçen ve bizleri ödüle layık gören TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’ye, TBD İstanbul Şube Başkanı Deniz Tiryakioğlu’na ve değerli jüri üyelerine teşekkür ederiz. Tırport, dünyada kabul gören yenilikçi iş modelleri ve emsalsiz teknolojileriyle lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştirmekte, Türkiye’den çıkan dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm yol arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, birlikte değer yarattığımız yerli ve yabancı müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve kalbi Tırport’la atan herkese minnettarım.” dedi.