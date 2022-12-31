TİKA'dan uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayacak olup 23/01/2023 tarihinde sona erecek.



Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.



Giriş sınavı 13-17/02/2023 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak.



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