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TİKA'dan uzman yardımcısı alacak

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:07
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayacak olup 23/01/2023 tarihinde sona erecek.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Giriş sınavı 13-17/02/2023 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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