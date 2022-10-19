Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ticaret Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak.



Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.



Başvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.



Yazılı sınav 11.12.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.



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