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Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:56
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ticaret Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle 2.500 Sözleşmeli Personel alacak.

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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