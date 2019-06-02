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THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan bugün çıkış yapacak olan toplam 85 bin yolcu ile yeni merkezlerinde çıkış seferleri baz alındığında yılın rekorunu kıracaklarını duyurdu.

THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan bugün çıkış yapacak olan toplam 85 bin yolcu ile yeni merkezlerinde çıkış seferleri baz alındığında yılın rekorunu kıracaklarını duyurdu.

02 Haziran 2019 Pazar 16:00
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THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

İstanbul,  DHA)

Ramazan Bayramı tatiline çıkanlar sınır kapılarında yoğunluğa yol açarken tatilciler havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı tatili bugün Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan yolcu sayısını 85 bine taşıyacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda çıkış yapan yolcu sayısıyla yılın rekorunu kıracaklarını açıkladı. Konuyla ilgili twitter hesabından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanında yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" açıklamasını yaptı.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE 1 MİLYON 930 BİN YOLCU TAŞIYACAK

THY, 1-9 Haziran tarihlmeri arasında 129 ek sefer yapacak. 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcu THY ile uçacak. THY toplamda 12 bin 624 sefer yapacak. Bu arada 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYYolcuRekorönce Vatan
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