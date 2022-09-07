TGF 67. Başkanlar Konseyi Tekirdağ’da toplandı 

Trakya Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, TGF Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Batı Trakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Işıksal, Avrupa, Balkan ülkeleri ve KKTC ile birlikte Anadolu'daki çok sayıda ilden cemiyet başkanı ve gazetecinin yanı sıra Aydın Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) de temsilen AGC Genel Sekreteri Murat Tan katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel başkanı Yılmaz Karaca, yerel basının içler acısı durumunu anlatarak, siyasi irade tarafından Anadolu basınının bitirilmek istendiğini söyledi.

“Anadolu basının sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz halde basının sorunlarına bir türlü eğilmeyenlerin adeta gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor” diyen Karaca, “Çok uzun zamandır dile getirdiğimiz duyurularımızda ve görüşmelerimizde anlattığımız basının sorunları ve çözüm önerilerimizden hiçbiri yerine getirilmedi. Hak ettikleri halde basın kartlarını alamayan birçok gazeteci meslektaşımız mağdur edilmektedir. Sektörün en önemli sorunlarından biri bir türlü çözülemeyen internet medyasıdır. Gazeteci olmayanlar tarafından yapılan internet siteleri, kimliğimizi kötüye kullanıp pimi çekilmiş bomba gibi ortalıkta dolaşmaktadırlar. Tekirdağ’dan tekrar sesleniyoruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz.”

TALEPLER GÜNDEME GETİRİLDİ

TGF 67. Tekirdağ Başkanlar Konseyi toplantısı programında konuşan AGC Genel Sekreteri Murat Tan, "Sizlere AGC Başkanı Sayın Ferdi Uzun ve yönetim kurulu üyelerimizin selamlarını iletiyorum. TGF ve Batı Trakya Gazeteciler Cemiyetine bu güzel organizasyon ve ev sahipliği için de çok teşekkür ediyorum. İlki memleketim Aydın’da 30 Mart 1996’da yapılan Başkanlar Konseyi toplantısının Tekirdağ’da düzenlenen 67’ncisinin mesleğimiz adına da olumlu neticelere vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıda kısaca Aydın'daki yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucunda ele aldığımız birkaç talep ve sorunu dile getireceğim. Artan maliyetler karşısında BİK ilan fiyatlarının arttırılması, icra ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulması ve ayrıca asgari kadroda bulunan çalışanlardan SGK prim muafiyeti bizim üzerinde önemle durduğumuz üç husustur. Sayın Genel Başkanımızdan ve federasyonumuzdan bu konuda girişimlerde bulunulmasını arz ediyoruz. Umarız sonuç bildirgesinde de değerlendirilir. Bunun yanında

Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyeler dini ve milli günlerde kutlama ilanı veremiyorlar ve abone de olmuyorlar. Fakat örneğin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve bazı illerde yayın yapan günlük ve haftalık tüm gazetelere ilan verildiğini duyuyoruz. Bu konuda da esaslı düzenlemeye gidilmelidir. Tedbirlerin esnetilmesi noktasında da girişimlerde bulunulmalıdır. Umarız basının ekonomik anlamda da zor günlerden geçtiği bu süreçler en kısa zamanda geride kalır” dedi.

GAZETECİLER SORUNLARINI TARTIŞTI

Başkanlar Konseyi toplantısında söz alan cemiyet başkanları ve gazeteciler, mesleki konulardaki önerilerini dile getirdiler. Gazeteciler, özellikle hükümet ve siyasetçilerin Anadolu basınına destek vermeleri gerektiğini kaydettiler.