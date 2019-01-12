Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.346
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0165
EURO
6.2841
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı
Yarım saat arayla aynı minibüsten...
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun...

Teslim olan PKK’lı, örgütün kirli yüzünü anlattı

PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi örgütün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

Teslim olan PKK’lı, örgütün kirli yüzünü anlattı

PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi örgütün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:32
0 Okunma
Teslim olan PKK’lı, örgütün kirli yüzünü anlattı

ANKARA, (DHA)

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 'Karker' kod adlı terörist, örgütten kaçarak teslim oldu. Terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticilerinden 'Celal' kod adlı elebaşının, ilişki yaşayan 2 teröristin boğularak öldürülmesi emrini verdiğini, buna karşılık sözde elebaşlarının diğer teröristlerle çarpık ilişkiler yaşadığını söyledi. Terörist ayrıca, sözde elebaşılarının sorumlusu oldukları grubun ihtiyaçları ile ilgilenmediklerini, aç kaldıklarını, grup içinde başı bozukluğun had safhada olduğunu, çıkan çatışmalarda örgütün bu sebeplerle çok kayıplar verdiğini anlattı.

ÇOCUKLARI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERMİŞLER             

'Karker', elebaşlarının can korkusuyla çatışmalarda saklandıkları yerden çıkmadıklarını, buna karşılık çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ön saflarda ölüme gönderildiğini ve tek kurtuluş yolunun ölüm olduğunu düşünerek intihara sürüklendiklerine bizzat şahit olduğunu belirtti. Terörist, bu yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak teslim olmaya karar verdiğini de söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeslimPKKKirli Yüzüörgütönce Vavtan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA ŞOKU
ANKARA ŞOKU
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında
Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe
"Promosyon olarak dağıtacağız"
"Promosyon olarak dağıtacağız"
TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti
TÜGİAD’ın yeni yönetimi siyasi partileri ziyaret etti
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
ABD HEYETİNİN ANKARA TEMASLARI
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı
Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı
Salihli'deki JES çalışması durduruldu
Salihli'deki JES çalışması durduruldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ