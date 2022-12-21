Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.455,36
ALTIN
1.088,32
DOLAR
18,67
STERLİN
22,66
EURO
19,83
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TESK ve Kolaysoft arasında iş birliği protokolü yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Kolaysoft Teknoloji arasında imzalanan protokol ile esnaflarımız e-Belgelerini “Esnaf Fatura” platformu ile oluşturacak.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:30
TESK ve Kolaysoft arasında iş birliği protokolü yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile Kolaysoft Teknoloji Kurucu Ortağı Kezban Boztürk arasında imzalanan protokol ile tüm esnafımız e-belgelerini Esnaf Fatura ile oluşturmaya başlayacak.

Esnaflar, e-faturalarını “Esnaf Fatura” ile saniyeler içinde oluşturacaklar

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik eden ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, mükelleflerin e-belgelerini oluşturma, gönderme ve saklama hizmetine yetki verilmiş özel entegratör firmadır. TESK ve Kolaysoft iş birliği ile hazırlanan Esnaf Fatura; mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. 2000/5000 e-Arşiv portalında oluşturdukları faturaları, e-fatura konforun da Esnaf Fatura portalında oluşturabilirler. Ayrıca, e-faturaya geçmek isteyen esnafımızda, e-fatura sistemine Esnaf Fatura ile geçip, e-faturalarını kolaylıkla oluşturabilirler. Esnaf Fatura ile tüm esnaflarımız, faturalarını basit yöntemlerle hazırlar ve 10 yıl boyunca güvenle saklarlar. Esnafımız, dijital dönüşümü sağlayan Esnaf Fatura ile saniyeler içerisinde e-faturalarını oluşturabilecektir. Gelen / giden e-belgelerini kendilerine özel oluşturulmuş bu portal ile görüntüleyebilecekler. Uzman kadrosu ile tüm esnafımıza hizmet veren Kolaysoft Teknoloji ile e-belge süreçlerini kolaylaştırarak süreç yönetiminizi hızlandırabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TESKKolaysoftEsnaf Fatura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
16 mürettebat kurtarıldı, kaptan kayıp
16 mürettebat kurtarıldı, kaptan kayıp
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak
KIBRIS’TA 59 YIL ÖNCE YAŞANAN KATLİAM!
KIBRIS’TA 59 YIL ÖNCE YAŞANAN KATLİAM!
Yunanistan NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetleri karşılık verdi
Yunanistan NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetleri karşılık verdi
Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de 54 kaçak göçmen yakalandı, 39 göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول