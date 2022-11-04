ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yılı ve Kazak aydını Ahmet Baytursınoğlu’nun 150. doğum yıldönümü dolayısıyla, Kazakistan'dan bisiklet ile yola çıkıp, 55 günde 5555 km yol katederek İstanbul’a gelen Ernat Melsoğlu, Zeytinburnu’ndaki Abay Meydanı'nda düzenlenen bir törenle karşılandı.

Kazak sporcunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. Yılında gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesine çok anlamlı bir katkı olmuştur. Kazakistan’ın Anadolu coğrafyasında yaşayan kardeşleri, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı o zorlu günlerde, binlerce kilometre ötelerden “UZAKTAKİ KARDEŞİME” diye seslenen Mağcan Cumabayev’i hiçbir zaman unutmamıştır.

Bizler, “Anadolu Kazakları” olarak, Mağcan atamızın aziz hatırasını her zaman kalplerimizde yaşattık. 1950’li yıllarda, Menderes hükümeti döneminde, yurtlarını terk ederek, karlı boranlı Himalaya dağlarını aşarak Hindistan’a göçmek zorunda kalan Kazak kardeşlerimizi Mağcan atamızın yadigarları olarak ülkemize getirip bağrımıza bastık.

Kardeşlik zor günde, dar günde belli olur.

Kardeştik biz, kardeşliğimizin bilincindeydik ve gereğini yaptık.

Kardeşliğimizi yaşatmak ve geliştirmek zorundayız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu, Kazak aydını Ahmet Baytursınoğlu’nun doğumunun 150’nci yılında, Kazakistan’dan yola çıkarak, 55 gün ve 5555 kilometre boyunca pedal basmak, ancak güçlü bir kardeşlik duygusuyla mümkün olabilir.

Ernat Melsoğlu, 1 Kasım Çarşamba günü, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen “Ahmet Baytursınoğlu ve Türk Medeniyeti” konulu konferansta da, kardeş ülkelerin elele olmalarının önemini vurgulayan heyecanlı bir konuşma yaptı.

Teşekkürler Ernat Melsoğlu, yolun, bahtın her zaman açık olsun.