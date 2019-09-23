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Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
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Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!

ŞIRNAK'TA 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

IRAK KUZEYİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakTerör örgütüDarbe
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