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Terör örgütüne ait sığınak bulundu

Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı, roketatar, sevk fişekleri ve mühimmatların bulunduğu sığınak tespit edildi.

21 Temmuz 2020 Salı 12:52
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Terör örgütüne ait sığınak bulundu

HAKKARİ - Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik  başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Büyük Çiftlik Beldesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak tespit edildiği belirtildi.

​Sığınakta yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet şarjör, 1296 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı,8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, jeneratör, kütüklük ve telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım2 CiloOperasyonHakkari
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