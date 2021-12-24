Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,842.85
ALTIN
695.99
DOLAR
11.71
STERLİN
15.88
EURO
13.20
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

24 Aralık 2021 Cuma 10:55
8 Okunma
Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

ANKARA - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan 'Mal Varlıklarının Dondurulması Kararı'na göre; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454 kişi ve bir tüzel kuruluşun, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 ve sol terör örgütlere üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

FETÖ/PDY ÜYESİ 454 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Yayımlanan kararda 454 kişi ve kuruluş yeri ABD olan Niagara Vakfı'nın (Niagara Foundation) mal varlıkları dondurulduğu belirtildi. Mal varlıkları dondurulan kişiler arasında ise eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, 15 Temmuz Darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz, gazeteci Cevheri Güven, gerçek adı Emrullah Uslu olan gazeteci Emre Uslu, gazeteci Erkam Tufan Aytav, Asım Yıldırım, Tarık Toros, Cumhuriyet eski savcısı Zekeriya Öz ve Tuncay Opçin gibi isimler bulunuyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİ NURETTİN DEMİRTAŞ'IN ADI DA LİSTEDE

PKK/KCK terör örgütü üyesi 108 kişinin de mal varlıklarının dondurulduğu aktarıldı. Mal varlıkları dondurulan isimler arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, DTP eski Eş Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT ÜYESİ 119, SOL ÖRGÜT ÜYESİ 89 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Dini istismar eden terör örgütlerinden; Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide, İslami Harekat Örgütü (İHÖ), Kudüs Ordusu (Tevhid-Selam) ve El-Nusra terör örgütü üyesi 119 kişi ile sol terör örgütlerinden DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, TKP/ML-Konferans, DKP/BÖG, DEV-KAR ve ACİ LCİLER terör örgütü üyesi 89 kişinin de mal varlıkları donduruldu.

Kararın, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca ve aynı Kanun'un 3 ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındığı aktarıldı.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilecekleri ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü üyesiMal Varlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor
Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor
DOĞU TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ ABDULHEKİMHAN ANILDI
DOĞU TÜRKİSTAN MÜCAHİDİ ABDULHEKİMHAN ANILDI
"ABAY ve YUNUS EMRE: MANEVİ UYUM" ULUSLARARASI TOPLANTISI
"ABAY ve YUNUS EMRE: MANEVİ UYUM" ULUSLARARASI TOPLANTISI
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı
TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
Ankara'da belediye otobüsü bariyere çarptı: 20 yaralı
Ankara'da belediye otobüsü bariyere çarptı: 20 yaralı
Bakan Muş: Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak'ta 462,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma