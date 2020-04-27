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Terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez Kuzey Irak’taki hakimiyetini kaybetti

TSK ve MİT’in, Kuzey Irak Pençe harekatları ve özellikle Kandil’deki nokta operasyonları terör örgütü PKK’nın, güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerde de tarihinde ilk kez hakimiyetini kaybetmesini sağladı. DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre terör örgütü PKK, kış üslenmesi bile yapamayacak noktaya geldi. Koronavirüs nedeniyle üst düzey teröristlerin tamamen izole edilmesi de örgüt içinde dağılmalara neden oldu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:06
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Terör örgütü PKK, tarihinde ilk kez Kuzey Irak’taki hakimiyetini kaybetti

İSTANBUL - TSK’nın Kuzey Irak’ta “Pençe” harekatları ve MİT’in istihbari operasyonlarıyla terör örgütünün Kuzey Irak’taki hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.  7/24 sürdürülen hava operasyonları ve bölgedeki başarılı kara harekatlarıyla hareket edemez hale gelen terör örgütü,  kış üslenmesini bu sene de yapamadı.


KORONAVİRÜS ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERİ TAMAMEN İÇE KAPATTI


Üst düzey teröristlerin en güvende hissettikleri Kandil’deki terör kamplarında, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmesi, kırsaldan sızma girişimlerinin başarısız olması örgütü köşeye sıkıştırdı. Son olarak koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey teröristlerin tamamen kendi içine kapanması, izole olarak örgüt mensuplarıyla iletişimlerini kesmeleri, moral olarak da çöküntü yaşanmasına neden oldu. Öte yandan koronavirüs nedeniyle hızla çok sayıda teröristin hastalanması, tedavileri için yeterli tıbbi malzeme ve yer bulunamaması ve kırsalda ilkel şartlarda tedavi edilmeye çalışılması da, örgüt içinde kaos yaşanmasına neden oldu.


LOJİSTİK HATLARI VE İŞBİRLİKÇİLERİ SIKI TAKİPTE


Örgütün bölgesinde hakimiyetini kaybetmesindeki en önemli nedenin ise lojistik hatları ve işbirlikçilerinin sıkı denetimde olması gösteriliyor. MİT’in bölgede kurduğu insana dayalı istihbarat ve yerel ağ unsurları kaynakları ile terör örgütünün silah mühimmat desteği aldığı lojistik hatlar sıkı denetime alındı. Terör örgütünün bu hatlardaki her hareketi hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca işbirlikçilerinin yakından izlenmesiyle örgütün yönetici kadrosundaki isimlerin tek tek etkisiz hale getirildiği operasyonlar yapıldı. Bu iki noktada etkinliğini kaybeden örgüt, kendi bölgesinde de kontrolü ve etkinliğini kaybetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKMİTPKK
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