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Terör örgütlerine ağır darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2020 Salı 12:06
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Terör örgütlerine ağır darbe

Çataklı "İçi̇şleri̇ Bakanlığı koordi̇nesi̇nde yürütülen i̇ç güvenli̇k operasyonları çerçevesi̇nde 2020 ni̇san ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 27’si̇ orta çaplı olmak üzere toplam 8 bi̇n 163, şehi̇rlerde de 252 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda toplam 37 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi. Bunların 11’i̇ ölü, 22’si̇ sağ/yarali, 4’ü tesli̇m oldu.  Bu teröri̇stlerden 34’ü PKK/KCK, 3’ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i̇çi̇ndeki̇ teröri̇st mevcudu i̇lk kez 500’ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi̇rmelere göre yurt i̇çi̇nde bulunan teröri̇st sayısı 492’ye i̇ndi̇ri̇ldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail ÇataklıTerör örgütlerine Ağır Darbe
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