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Terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.

Terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:32
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Terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan 2015 yılında bu yana Türkiye'de terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör saldırılarının görüntülerini paylaştı. Altun, paylaşımında, "Teröristler 2015'den bu yana Türkiye'de 2 binden fazla masum insanı öldürdüler. Bu saldırıların çoğu Suriye'nin kuzeyinde planlandı. Türk halkı, kendi payına düşenden çok daha fazla acılar çekti. Adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutuncaya kadar durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Terör BataklığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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