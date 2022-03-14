Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.087,33
ALTIN
932,01
DOLAR
14,81
STERLİN
19,34
EURO
16,22
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

"Temennimiz, düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi"

14 Mart 2022 Pazartesi 16:25
"Temennimiz, düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi"

ANKARA - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdeye ilişkin "Sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Temennimiz, bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdenin, bayram hediyesi olduğunu belirtti. Durmuş, "Yapılan açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, özetle şu müjdeleri verdi; sabit ek ödemeler merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemde ödenecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak. Ücretlerde yapılacak iyileştirme, emekliliklere de yansıyacak. Lisans mezunu hemşire ve diğer sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. Şiddet katalog suç kapsamına alınacak. Malpraktis soruşturmalarına oluşturulacak mesleki kurul karar verecek. Tüm bu düzenlemelerden üniversite çalışanları da yararlanacak. Yapılacak olan düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının yükü önemli ölçüde azalmış olacaktır" dedi.

İyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanlarının da yararlanacak olmasının ayrıca önemli olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir. Sağlık-Sen olarak, bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

DHA

Son Güncelleme: 14.03.2022 16:26
Anahtar Kelimeler:
SağlıkSen Başkanı Durmuş14 Mart Tıp Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına 5 müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına 5 müjde
Tanju Özcan'dan HDP'liler ile gazetecilere suç duyurusu
Tanju Özcan'dan HDP'liler ile gazetecilere suç duyurusu
Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret
Akşener'den sağlık çalışanlarına ziyaret
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı
MSB'den 'Gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimiz' paylaşımı
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması
Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır
Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma