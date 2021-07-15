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TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:43
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TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

BOLU - Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu, ancak trafikte aksama olmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bayram tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğunluk oluşturdu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. D-100 yolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yoğunluk başladı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım aksıyor. 

İstanbul yönünde ise ulaşımda sorun yaşanmazken, az sayıda sürücünün yolu kullandığı gözlendi.

 

DHA

Son Güncelleme: 15.07.2021 14:07
Anahtar Kelimeler:
Bolu GeçişiTEMTatil Trafiği
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