Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1385.93
ALTIN
494.47
DOLAR
8.6506
STERLİN
11.8168
EURO
10.1477
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEKNOFEST açılış töreni gerçekleştirildi

"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEK İNŞALLAH DÜNYANIN EN İYİSİ OLURUZ"

21 Eylül 2021 Salı 16:21
7 Okunma
TEKNOFEST açılış töreni gerçekleştirildi

İstanbul, (DHA) 


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST için açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, katıldı. Törende ilk olarak ellerinde Türk bayrağı olan öğrenciler yürüyerek protokolü selamladı.  Geçiş sırasında Selçuk Bayraktar'ın omuzunda kızı olduğu görüldü. Daha sonra kurulan ana sahnede açılış törenine geçildi.

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmasında, "Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. Bugün eğer TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu da aslında sağlam bir iradeye borçluyuz" ifadelerini kullandı.


Bakan Varank, "Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor. Ama bilmiyorlar ki 2030 yılına kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz Samanyolu galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye yatırım yapacağız, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber inşallah tarih yazacağız. Türkiye gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak. Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır. Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür." dedi.

"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEK İNŞALLAH DÜNYANIN EN İYİSİ OLURUZ"
Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmasında gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem; önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlış eğitse de, etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işi özgün ve size ait olmasını önemseyin. Size tavsiyem asla inandığınız yoldan ayrılmayın. Azimle çalışmaya devam edersek inşallah dünyanın en iyisi oluruz."  


Prof. Dr. İsmail Demir ise, "TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda; bütün potansiyeli harekete geçirdi, derin dalgayı oluşturdu. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda 'istiklal ve istikbalimiz için' dedik. Şu anda istikbalde sizsiniz, istiklal de sizsiniz. Sizlerin gözlerinde geleceği görüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Açılış TöreniTEKNOFESTSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BayraktarSümeyye ErdoğanAzerbaycan UlaştırmaHaberleşme Ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyevönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı 'Örgüt üyeliği' davasında beraat etti
Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda
Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum
Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Cezamın kesilmesini istiyorum
Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının uçuş sırasında çekilen yakın plan fotoğrafları
Türkiye ve Azerbaycan uçaklarının uçuş sırasında çekilen yakın plan fotoğrafları
Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra oksijen azlığı tehdidi
Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra oksijen azlığı tehdidi
Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu
Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü yolu için 6 tabliye montajı kaldı
Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz
Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz
Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma