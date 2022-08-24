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“Tekno Poligon”

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24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:16
“Tekno Poligon”

Cemiyet hayatının sevilen ismi Sude Pehlevi ziyaret etti ve bizlerle de Mustafa Bey’i tanıştırdı. Mustafa Bey’in özenle hazırladığı mekanda, bütün güvenlik ve hijyenik önlemlerin alındığı ortamlarda çok değerli misafirlerini ağırlıyorlar. Poligonda güzel atışlar yapılıyor. Biz de bu işe ilk nasıl başladığını ve poligona dair merak ettiklerimizi kendisinden dinledik.

“Merhabalar. Adım Mustafa. Silahlara küçük yaştan beri olan ilgim beni 17 yaşımda airsoft sporu ile tanıştırdı. Bundan 5 sene önce de poligon sektörüne atış gözetmeni olarak çalışma hayatıma başladım. Sonrasında ise Avrupa’da ve Amerika’da geçerli olan bazı kurumlardan eğitmenlik sertifikaları alarak işimi daha iyi yapmak için kendimi geliştirmeye başladım ve bu süreç hala devam ediyor, her zaman öğrenciyiz. Sonra ise bugünkü iş ortaklarımla 2 sene önce yolumun kesişmesi sonucunun meyvesi olan Tekno Poligon hayata geçti. Bugün Türkiye’nin en büyük atıcılık kulübüyüz bünyemizde hem okçuluk hem de ateşli silah poligonu bulunduruyoruz. Halkımıza doğru silah kıllanmayı öğretmek amacıyla hizmet veriyoruz, amacımız bilinçli bireylerin sayısının artması biz insanlara havaya atış yapmak yerine daha güvenli olan poligonlara gelmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Unutmayalım ki, kontrolsüz güç güç değildir, bize her zaman felaketi getirir. Sizleri de Kurtköy’deki poligonumuza bekleriz.”

Haber: Funda Akosman

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Anahtar Kelimeler:
Tekno PoligonPoligon
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