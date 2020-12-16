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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:22
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alacaktır.

657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun  48.maddesindeki  genel  ve  ilanda  belirtilen  diğer  koşulları  taşıyan  Profesör  ve  Doçent  kadrolarına başvuracak  adayların  Üniversitenin  Personel  Daire  Başkanlığına,  Dr. Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  ise  ilgili  birimlere  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi Alacak
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