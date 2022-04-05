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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 6 milyon 799 bin lira ceza

05 Nisan 2022 Salı 11:46
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 6 milyon 799 bin lira ceza

TEKİRDAĞ  - Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 45 işletmeye yönelik 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uygulandı. Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi'nden yıllardır siyah su aktığını belirten Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Burada kötü koku var. Temiz akmayan deremiz var. Havamız, suyumuz zaten çevre kirliliğinden çok fazla etkilenmekte" dedi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, il genelinde çevre, hava ve su kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 5 ekiple çalışmalarına aralıksız devam eden müdürlük, yılın ilk 3 ayında çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği belirlenen 45 işletmeye yönelik toplam 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uyguladı. Tekirdağ'da 2021'de yapılan denetimlerde ise 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza uygulanıp, 51 tesisin faaliyeti ise durdurulmuştu.

Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya neden oluyor. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamayan Sağlık Mahallesi halkı, yıllardır tedbir alınmasını istiyor.

'EVLER, ARSALAR TALEP GÖRMÜYOR'

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır ağır kokular yayarak aktığını belirtip, "Burada kötü bir koku var. Temiz akmayan bir deremiz var. Havamız, suyumuz zaten çevre kirliliğinden çok fazla etkilenmekte" dedi.

Derenin geçtiği Sağlık Mahallesi'ndeki ev ve arsaların da kirlilik nedeniyle rayicinin altında satıldığını kaydeden Tuncay, "Ergene Nehri'nin etrafındaki ve Sağlık Mahallesi bölgesindeki evler, arsalar hiçbir şekilde talep görmemekte. Aksine vatandaşlarımız, buradan daha çok uzaklaşmakta. Burada doğan, büyüyen çocuklarımızın gelecekte problem yaşamamaları için evler, arsalar satılmakta" diye konuştu.

'SEBZE VE MEYVELERİN ÜZERİNDE TABAKA OLUŞUYOR'

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk annesi Gülbahar Öziş (59) de evinin dereye 300 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Burada doğup, büyüdüm. Bu dereden hakikaten balık tutuyorduk, kenarında çok deniz kumu gibi olmasa da kum vardı. Bu derede oynuyorduk fakat şu anda geldiğimiz nokta; inanılmaz bir hastalık, salgın var. Camlar, kapılar açılmıyor, evde nefes alamıyoruz. Özellikle yaz günleri" dedi.

Dışarı çamaşır dahi asamadığını söyleyen Öziş, "Yaz kış çamaşırlarımızı içeride kurutuyoruz. Maalesef bahçeye ektiğimiz sebze, meyvelerin üzerinde bir tabaka oluşuyor. Bunlar bizi çok etkiliyor. Zannediyorum, bu derenin temizlenmeye niyeti yok ama temizlenmesi gerekiyor. Bunlar aynı şekilde yediğimiz sebze ve meyvelerle birlikte bizim midemize, içimize işliyor. Yediklerimizden de zehirleniyoruz, sağlıklı bir ortamımız yok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği Müdürlüğüçevreyi Kirleten TesisCeza
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