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Tekirdağ'da atık suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:40
Tekirdağ'da atık suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek

TEKİRDAĞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Tekirdağ'da arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislere, 17 milyon 636 bin TL destek verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin desteklenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında; Tekirdağ'da 3 organize sanayi bölgesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 26 atık su arıtma tesisine, enerji giderlerinin yüzde 50'si olan toplam 17 milyon 636 bin 398 TL destek verdi.

'ÇOK BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR'

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, bakanlığın verdiği enerji desteğinin önemli olduğunu belirterek "Özellikle su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden veyahut burada tekrar atık suyu geri kazanım ile ilgili yapılan enerji maliyetlerinin yüzde 50'si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlamakta" dedi.

Tekirdağ'da 14 organize sanayi bölgesinin olduğunu ve 5 ortak arıtma tesisinin kurulduğunu hatırlatan Noyan, "Bunlardan 4 tanesi şu anda devreye alındı. Bir tanesinin çalışmaları devam ediyor. Şu anda 3 tane organize sanayi bölgesi, aşağı yukarı 7-8 milyon civarında bir enerji maliyetinin geri iadesini bakanlıktan alabiliyor. Günümüzde özellikle enerji maliyetleri çok arttı. Üretimin en önemli kalemi halini aldı, sanayicilerimiz bu noktada da destek bekliyor. Özellikle enerji maliyetleri sanayi kullanımında çok yüksek durumda. Bu da en azından bir nebze olsun nefes almamızı sağlıyor" diye konuştu.

'SINIR DEĞERLERİ SAĞLAMASI GEREKİYOR'

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Halil Hız, bakanlığın desteğinden faydalandıklarını belirterek "Özellikle son yıllarda elektrik maliyetlerinin çok artmasıyla atık su arıtma tesislerinde ana gider kalemimiz elektrik faturaları oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da uzun zamandır elektrik faturalarının yüzde 50'sini arıtma yapan firmalara geri ödüyor. Tabii bu ödemeyi yapmasının bazı şartları var. Bunların en başında atık su arıtma tesisinin sağlıklı bir şekilde çalışması ve suyu arıtması gerekiyor. Sınır değerleri sağlaması gerekiyor. Bunun yanında atık su arıtma tesisi çıkışımızda bulunan debi, kirletici parametrelerin sınır değerleri gibi parametreleri sürekli olarak bakanlığa gönderiyoruz. Bu veri akışının sağlıklı yapılması gerekiyor ki; bakanlık buna göre bize çalıştığımız süre zarfında elektrik faturası ödemelerinin yüzde 50'sini geri ödüyor" dedi.

'SANAYİCİYE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK'

Bakanlığın taslak bir yönetmeliği de bulunduğunu ifade eden Hız, "Bu yönetmelik kapsamında atık su arıtma tesislerinden arıtılan sular ve özellikle atık suyu geri kazanan firmaların arıtma tesislerinin elektrik faturaları yüzde 100'e kadar geri karşılanabilecek. Tabii, bu önümüzdeki yıl uygulamaya geçecek bir konu. Daha tam netleşmiş değil ama böyle bir çalışma var. Tabii arıtma tesislerinin maliyetlerinin düşmesi, bizim atık suların arttığımız sanayicilere de direkt yansıyacaktır. Bizim arıtma maliyetlerimizin düşmesi ki; az önce de belirttim. Elektrik fiyatları eskiden bizim maliyetler arasında 3'üncü, 4'üncü sıradayken şu anda en üst sıralarda. Bu maliyetlerin desteklenmesi bizim arıtma maliyetlerimizi de düşürecek. Ve sanayiciden aldığımız atık su bertaraf bedelleri de düşecektir. Bu da sanayiciye ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2022 10:41
Anahtar Kelimeler:
ÇevreŞehircilik Ve İklim Değişikliği BakanlığıTekirdağAtık Su
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