Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.431,08
ALTIN
1.080,22
DOLAR
18,69
STERLİN
22,57
EURO
19,84
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak

23 Aralık 2022 Cuma 13:20
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 100 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Cad. No:3 Altındağ, Ankara adresinde yapılacak Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitesinden duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİSK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na imzaları teslim etti
DİSK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na imzaları teslim etti
Bakan Soylu: Uyuşturucuya teslim olmayacağız
Bakan Soylu: Uyuşturucuya teslim olmayacağız
Anayasaya Mahkemesi Başkanı Arslan: Adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu adil karar vermektir
Anayasaya Mahkemesi Başkanı Arslan: Adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu adil karar vermektir
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
Karaismailoğlu: Hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz
Karaismailoğlu: Hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da hayata geçireceğiz
Bir Demet Umut Derneği, destekçileri ile bir araya geldi
Bir Demet Umut Derneği, destekçileri ile bir araya geldi
YENİ YIL IŞILTISI
YENİ YIL IŞILTISI
SumSocial ile sosyal medyanın anlık EKG’si çekilebiliyor
SumSocial ile sosyal medyanın anlık EKG’si çekilebiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول