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TCDD Genel Müdürü Uygun, Sivas'ta YHT çalışmalarını inceledi

11 Haziran 2021 Cuma 14:42
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TCDD Genel Müdürü Uygun, Sivas'ta YHT çalışmalarını inceledi

SİVAS - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Emniyet ve Eğitim Programı kapsamında geldiği Sivas'ta, inşaatı bitirilme aşamasında olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) garında incelemelerde bulundu.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve beraberindeki heyet, 2021 Demiryolunda Emniyet Yılı kapsamında Emniyet ve Eğitim Programı'na katılmak üzere YHT ile Sivas'a geldi. Uygun ilk olarak yapımı tamamlanmak üzere olan YHT gar binasında incelemelerde bulundu. Uygun, ayrıca YHT komuta merkezini gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Genel Müdür Ali İhsan Uygun, Ankara-Sivas arası YHT'de test sürüşlerinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek sertifikasyon çalışmalarını hızlandırmaya çalıştıklarını söyledi. 

YHT ile Sivas'a gelmenin keyfini yaşadıklarını söyleyen Uygun, "Ankara'dan Sivas'a 2 saatte ulaşmak büyük bir nimettir. Hamdolsun devletimizin ve milletimizin gücü, bu tip projeleri yapmaya yetiyor" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
TCDD Genel Müdürü UygunSivasYHT çalışmaları
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