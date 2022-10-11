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TCDD 82 Makinist istihdam edecek

11 Ekim 2022 Salı 15:11
TCDD 82 Makinist istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul, Gaziantep, Kars, Sivas ve Zonguldak illerinde istihdam edilmek üzere 82 tren makinisti alacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Adaylar istenilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuracak. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanunu'na göre görev yapacak.

Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 tarihidir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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