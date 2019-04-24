Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96436
ALTIN
240.431
DOLAR
5.8741
STERLİN
7.5959
EURO
6.5822
Kapalı Perdelerimizi Özhan ile aralıyoruz
Kapalı Perdelerimizi Özhan ile aralıyoruz
Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi şerbeti için
Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi...
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri
Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı
Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı
Omurilik felcinde çığır açan gelişme
Omurilik felcinde çığır açan gelişme

TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de kabul etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:57
0 Okunma
TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, bugün bağımsızlığını, hürriyetini ve kurtuluşunu üstün gayretlerle kazanmış bir milletin ülkesinde bulunduklarını söyledi. Şentop, "TBMM Başkanı olarak inanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız" dedi. Çocuklardan Türkiye’yi güzel hatırlamalarını isteyen Şentop, "Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz" diye konuştu.

Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik "Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerini hatırlattı.

Kabulde Gineli çocuk, Arif Nihat Asya'nın 'Dua' adlı şiirini okurken, Kırgızistanlı çocuk ise 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Ardından Şentop, TBMM’de Trakya Üniversitesi Roman Orkestrası’nın konserini konuk çocuklarla birlikte izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Şentop40 ülkenin çocukları23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsteğmene FETÖ'den 7 yıl hapis cezası
Üsteğmene FETÖ'den 7 yıl hapis cezası
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da
Saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da
YSK'dan İstanbul için ara karar
YSK'dan İstanbul için ara karar
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Gökhan Güler'e Türksoy Basın Ödülü 
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Acı haberi büyükelçi duyurdu: Saldırıda 2 mühendisimiz hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka paylaşımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans