Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.93
ALTIN
789.97
DOLAR
13.52
STERLİN
18.58
EURO
15.48
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Devlet Su İşleri Genel...
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak

16 Ocak 2022 Pazar 10:42
10 Okunma
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi hükmü uyarınca eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olduğundan ve eski hükümlü kontenjanımızın eksik olması nedeni ile 1 (bir) kisilik Harita Teknikeri mesleğinde eski hükümlü daimi işçi alınacaktır Ekte sunulan iş gücü istem formunda belirtilen şartlara uygun adayların, başvurularını 13 Ocak 2022 ile 17 Ocak 2022 arasında İşkur İl Müdürlükleri ve İlçe hizmet merkezleri ile www.iskur.gov.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 16.01.2022 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete alındı
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete alındı
BURHAN AKDAĞ: "Geçmiş olsun Baharcığım... Dualarımız seninle..."
BURHAN AKDAĞ: "Geçmiş olsun Baharcığım... Dualarımız seninle..."
BAŞSAĞLIĞI
BAŞSAĞLIĞI
Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı
Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma