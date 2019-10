Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu

İSTANBUL

Halil İbrahim Bulut marketlerin birçoğunda hileli etler olduğunu iddia ederek "Bu yiyecekleri, bu satılan etleri kontrolsüz nasıl alıyorlar. O hayvanları, hastalıklı hayvanları buraya nasıl getiriyorlar. Veya at eti, eşek eti, domuz eti; onu tamamen serbest ettiler zaten. Ne eti olduğu bile belli değil. Marketlerin hepsinde hemen hemen var diyebilirsiniz. Geçenlerde memleketime gittim, oradan et alıp geldim. Hayvan kesmişlerdi; onu görerek aldım. Birkaç ay sonra kardeşim gidecek, o da bulursa alıp gelecek. Buradaki etlere güvenemiyorum. Satılıyor ama ne satılıyor. Ne satıldığını bilmiyoruz" dedi.

"SENELERDEN BERİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞIMIZ KİŞİ"



Mehmet Öner ise vatandaşların alışveriş yaparken dikkatli olmadığını ifade ederek "Alışverişe kim dikkat ediyor. Hangi birimiz ediyor. Mesela ben bir arkadaşımla birlikte gidiyorum bir lokantada et yiyorum, tavuk yiyorum. Ben ne bileyim bu adam iyi mi kötü mü? Eşek mi kesti, at mı kesti, ne bileyim o adam oraya getiriyor. Biz de paramızı veriyoruz yiyoruz. Marketlerden genellikle alışveriş yapmıyorum. Onun ne olduğunu pek bilmediğimden dolayı. Ama genellikle, kasaplardan alıyorum. Bildiğimiz kasap olduğundan dolayı alıyorum. Başka bir kasaptan da almıyoruz. Başka kasaptan et al desen almam, bilemem çünkü. Buradaki adamı bilirim; senelerden beri alışveriş yaptığımız adam" diye konuştu.

"MARKA YERLERDEN ALDIĞIMIZ İÇİN ONLARA GÜVENİYORUZ"



Birol Eryılgın, özellikle market alışverişlerini eşiyle birlikte yaptığını söyledi. Eryılgın sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çoğunlukla bildiğim yerlerden alışveriş yapmaya gayret gösteriyorum. Bildik markalara gidiyorum, alıyorum. Çoğunlukla hiç dikkat etmiyoruz. Marka yerlerden aldığımız için onlara güveniyoruz. Güvendiğimiz için de domuz eti ya da sakatat eti katacaklarını tahmin etmediğimiz için de hiç bakıyoruz. Market alışverişine çoğunlukla eşimle gidiyorum. O içindekileri kontrol ediyor, ona göre alıyor"

"ALIŞVERİŞ YAPARKEN ORGANİK ALIŞVERİŞ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Murat Danışman da, "Alışveriş yaparken büyük marketlerden, peynircilerden, kahvaltıcılardan alırken son kullanma tarihlerine bakıyoruz ama bu şekilde domuz eti karıştırılıp karıştırılmadığını kontrol etmiyoruz. Sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Satan firmaların da isminin açıklanmasını, halkımızın bilinçlendirilmesini, vatandaşların bu firmalardan alışveriş yapmamasını isteriz. Alışveriş yaparken organik alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Gerçi onların da organik olmadığı ortaya çıktı. Genellikle bildiğimiz yerlerden ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.