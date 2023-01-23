Tarihe ışık tutacak, Tell Kurdu Höyüğü’nde  MÖ 6. ve 5. bin yıllarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor!

Mimarlar Odası Hatay Şubesinin yaptığı açıklamada, Tell Kurdu Höyük’te MÖ 6. ve 5. bin yıllara ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi. Hatay'ın , Reyhanlı ilçesinin kuzeybatısında , günümüzdeki adıyla Kürttevekkeli Mahallesinin altında yer alan 251 dönümlük Tell Kurdu Höyüğünde , İlk kez 1938 yılında yapılan kazı çalışmalarından sonra , 2022 yılında alınan izinlerle, 2023 temmuz ayında, Doç.Dr. Rana ÖZBAL başkanlığında tekrar kazılacağı , yapılacak olan kazı çalışmalarının, Hatay'ın zengin tarih öncesi geçmişini anlamak adına çok önemli ve değerli bir çalışma olduğu kaydedildi.

