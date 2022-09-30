Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.170,23
ALTIN
994,53
DOLAR
18,52
STERLİN
20,58
EURO
18,09
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını...
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari Denetmen Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tampon Tamiri

Tampon tamiri, hasarlı tampon bölgesinin parçalarının eksik olmadığı, küçük kırılma ve yırtılmalar nedeni ile tamponun zarar görmesi durumlarında uygulanabilir.

30 Eylül 2022 Cuma 16:38
Tampon Tamiri

Aracın en ufak bir başka araç veya nesne ile teması sonucunda ilk zarar gören yer genelde tamponlar oluyor. Ayrıca birçok araçta hassas olan bu tamponlar kolaylıkla zarar görebiliyor ve kötü görüntülere sebep olabiliyor. Kış mevsimi yaklaştıkça artan yağışlar ve buzlanmalardan dolayı araçların birbirine ufak temasları sonucunda ne kadar büyük kazalar yaşanmasa da tamponlar zarar görebiliyor. İki araç arasındaki takip mesafesinin korunmaması sonucunda oluşan kazalar hem zaman hem de para kaybına sebep olmaktadır ve tampon hasarları da bunların en önde gelenlerinden birisidir. Özellikle bir araca arkadan vurulduğunda iki aracın da tamponunda hasar görmek çok olasıdır. Eğer siz de böyle tamponunuzun hasar gördüğü istenmeyen bir kaza yaşadıysanız ve hızı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet alarak tampon tamiri yaptırmak istiyorsanız Autoking servisleri ile iletişime geçebilirsiniz. Autoking Türkiye’nin dört bir yanında onlarca şubesi ile tüm müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için büyük bir çaba gösteriyor. Başta ekspertiz hizmeti olmak üzere aklınıza gelebilecek birçok oto servis hizmetini Auto King’den en güvenilir ve kaliteli bir şekilde alabilirsiniz. Zamanınızdan tasarruf etmek ve saatlerce sıra beklememek için Autoking servislerinden online bir şekilde kolaylıkla randevu alabilirsiniz.

Tampon Tamiri Hangi Durumlarda Uygulanır?

Tamponda plastik tamirinin araçta uygulanabilmesi için, tamponun hala kullanılabilir derecede bir hasar almış olması gerekmektedir. Örneğin aracınızın tamponu 5-6 parçaya ayrıldıysa ve cidden kötü durumda ise plastik tampon tamiri yapmak pek fayda etmeyecektir. Veya ciddi bir kaza sonrasında aracınızın tamponlarının parçaları etrafa dağıldıysa ve bazıları bulunamadıysa, yapılan tampon onarımı sonrasında eksik parçaların yerinin tamamlanması sonucunda estetik açıdan hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Bundan dolayı plastik tampon tamiri uygulamasında en güzel sonucun alınması için aracın tamponunun hala iyi durumda olması gerekmektedir.

Dolayısıyla plastik tampon tamiri, hasarlı tampon bölgesinin parçalarının eksik olmadığı, küçük kırılma ve yırtılmalar nedeni ile tamponun zarar görmesi durumlarında uygulanabilir. Bunlara ek olarak, kaza sırasında tamponun esnemesi ile far yuvaları ve tampon braketleri de zarar görebilir. Tampona bağlı olan bu parçaların da hasar gördüğü durumlarda plastik tampon tamirine başvurulabilir. Ancak tampon braketleri ve tırnakları çok fazla hasar görmüş ise plastik tampon tamiri de olumlu sonuç vermeyebilir.

 Eğer siz de bir kaza geçirdiyseniz ve aracınızın tamponunun ne durumda olduğu hakkında uzman bir yorum almak istiyorsanız Auto King teknik servisleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Auto King servisleri ile iletişime geçerek aracınızın tamponunda meydana gelen hasarın kolay ve güvenilir bir şekilde onarılmasını da sağlayabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tampon TamiriAuto King
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Valeler için son 3 ay
Valeler için son 3 ay
"Karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz"
"Karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz"
Elektrikli araç markası Xev Yoyo dijital banka N Kolay ile anlaştı
Elektrikli araç markası Xev Yoyo dijital banka N Kolay ile anlaştı
Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı
Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı
Erkılınç: Yeni Basın Yasası köprüden önceki son çıkış
Erkılınç: Yeni Basın Yasası köprüden önceki son çıkış
Bakanlar Soylu ve Özer, 'trafikte yaya önceliği' iş birliği protokolünü imzaladı
Bakanlar Soylu ve Özer, 'trafikte yaya önceliği' iş birliği protokolünü imzaladı
Bakan Akar, 8'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim etti
Bakan Akar, 8'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول