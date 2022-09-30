Aracın en ufak bir başka araç veya nesne ile teması sonucunda ilk zarar gören yer genelde tamponlar oluyor. Ayrıca birçok araçta hassas olan bu tamponlar kolaylıkla zarar görebiliyor ve kötü görüntülere sebep olabiliyor. Kış mevsimi yaklaştıkça artan yağışlar ve buzlanmalardan dolayı araçların birbirine ufak temasları sonucunda ne kadar büyük kazalar yaşanmasa da tamponlar zarar görebiliyor. İki araç arasındaki takip mesafesinin korunmaması sonucunda oluşan kazalar hem zaman hem de para kaybına sebep olmaktadır ve tampon hasarları da bunların en önde gelenlerinden birisidir. Özellikle bir araca arkadan vurulduğunda iki aracın da tamponunda hasar görmek çok olasıdır. Eğer siz de böyle tamponunuzun hasar gördüğü istenmeyen bir kaza yaşadıysanız ve hızı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet alarak tampon tamiri yaptırmak istiyorsanız Autoking servisleri ile iletişime geçebilirsiniz. Autoking Türkiye’nin dört bir yanında onlarca şubesi ile tüm müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için büyük bir çaba gösteriyor. Başta ekspertiz hizmeti olmak üzere aklınıza gelebilecek birçok oto servis hizmetini Auto King’den en güvenilir ve kaliteli bir şekilde alabilirsiniz. Zamanınızdan tasarruf etmek ve saatlerce sıra beklememek için Autoking servislerinden online bir şekilde kolaylıkla randevu alabilirsiniz.

Tampon Tamiri Hangi Durumlarda Uygulanır?

Tamponda plastik tamirinin araçta uygulanabilmesi için, tamponun hala kullanılabilir derecede bir hasar almış olması gerekmektedir. Örneğin aracınızın tamponu 5-6 parçaya ayrıldıysa ve cidden kötü durumda ise plastik tampon tamiri yapmak pek fayda etmeyecektir. Veya ciddi bir kaza sonrasında aracınızın tamponlarının parçaları etrafa dağıldıysa ve bazıları bulunamadıysa, yapılan tampon onarımı sonrasında eksik parçaların yerinin tamamlanması sonucunda estetik açıdan hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Bundan dolayı plastik tampon tamiri uygulamasında en güzel sonucun alınması için aracın tamponunun hala iyi durumda olması gerekmektedir.

Dolayısıyla plastik tampon tamiri, hasarlı tampon bölgesinin parçalarının eksik olmadığı, küçük kırılma ve yırtılmalar nedeni ile tamponun zarar görmesi durumlarında uygulanabilir. Bunlara ek olarak, kaza sırasında tamponun esnemesi ile far yuvaları ve tampon braketleri de zarar görebilir. Tampona bağlı olan bu parçaların da hasar gördüğü durumlarda plastik tampon tamirine başvurulabilir. Ancak tampon braketleri ve tırnakları çok fazla hasar görmüş ise plastik tampon tamiri de olumlu sonuç vermeyebilir.