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TALİHSİZ MİNİK ÖZGECAN YARDIM BEKLİYOR...

Henüz 11 aylık SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığına yakalanmış olan minik Özgecan Tutuş hayırsever vatandaşların yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor...

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:13
TALİHSİZ MİNİK ÖZGECAN YARDIM BEKLİYOR...

Vücuttaki kasları eriten ve yaşamsal faaliyetleri durma noktasına getiren  tehlikeli bir hastalık olan SMA’nın tedavisi Zolgensma adındaki bir ilaç ile tedavi edilmektedir. Bu özel ilaç ithal olup daha ziyade Yurtdışında tedavisi yapılabilmektedir.İstanbul Sultangazi de şakmet eden talihsiz minik  bebek Özgecan  için yasal kampanya kapsamında yardım toplanmaya çalışılsa da yeterli  olmamaktadır. Her gün 5 makineyi aktif olarak bağlanmak zorunda kalan ve erime süreci yavaşlatılan Özgecan’ın ailesi çaresizlik içerisinde evlatlarının kurtulması için üstün gayret sarf ediyor ve duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Bilindiği gibi ülkemizde yüzlerce  bebek bu hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor

Özgecan Bebek için tüm operatörlerden ‘Özgecan’ yazıp 6502’ye SMS göndererek 20 tl lik bağış yapabilir ayrıca Valilik İzinli İban için; Serkan Tutuş adına Yapı Kredi Bankası İban no: TR56 0006 7010 0000 0098 1390 34 Bunun yanı sıra  Yurtdışı İBAN:NL69 BUNQ 2067 9110 74  Sma Kids Swift:BUNQNL2A adıyla havale gönderilmektedir.

Gazetemiz adına talihsiz bebeğimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir yüce mevlamızdan acil şifalar diler hayırsever yardımsever halkımızın yardım etmelerini temenni ederiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SMAZolgensmaÖzgecan TutuşSMA Tip 1
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