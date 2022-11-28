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Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:19
Tahir Elçi, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı

DİYARBAKIR -  Diyarbakır'da 7 yıl önce baro başkanıyken tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada polis ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı.

Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi. Elçi için ölümünün 7'nci yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi. Anmaya Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar, adliye önünde bir araya gelerek tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Kalabalık, Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı. Tahir Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda bulunuldu.

‘BARIŞIN SESİNİ YÜKSELTMEK İSTEDİĞİ ESNADA ARAMIZDAN ALINDI’

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren burada yaptığı konuşmada, “Tahir Elçi bu kadim kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı barışın sesini yükseltmek istediği esnada aramızdan alındı. Değerli bir hukukçu ve insan hakları savunucusunun aramızdan alındığı 28 Kasım 2015 tarihi, aynı zamanda Türkiye’de yeni bir karanlık dönemin başlangıç tarihi olmuştur. Bu tarihi alanda başlayan çatışmalar o günden sonra yıkıcılığı artarak devam etmiş, insan hakları ihlallerinde dramatik bir yükseliş görülmüş, temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, on binlerce insan yerlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış, ülkenin en önemli ve can yakıcı meselesi olan Kürt meselesinde yeniden güvenlikçi politikalara dönülmüştür. Karanlık bir dönemin başlangıcı olan bu cinayetin üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen failler hala tespit edilememiş veya cezalandırılmamıştır. Elçi ailesinin, hukuk camiasının ve toplumun adalet duygusu maalesef hala tatmin edilememiştir. İlk andan itibaren yargı makamlarının isteksiz tutumu, soruşturma aşamasındaki skandal gelişmeler, bizlere bu cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığını göstermiştir. Bütün bu isteksizlikliğe rağmen Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatlarının ısrarı neticesinde, cinayetin üstünden 4,5 yıl geçtikten sonra vasat bir iddianame hazırlanmış ve yargılama süreci başlamıştır” dedi.

‘HER SONBAHAR MİNARENİN AYAKLARI ALTINDA BİRAZ DAHA KARANFİL BİRİKİYOR’

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ise, “Her sonbahar minarenin ayakları altında biraz daha karanfil birikiyor. Taşa düştük, sokak kırıldı, mahalle yıkıldı, düş bitirildi. Ölüm sessizliğinde gün bitirdik, yasaklarda ay geçirdik, yıl devirdik. Bugün kısılmak istenen sese ses vermek için daha da gür haykırmak için çok ses çok nefesle kara taşa karanfil bırakmaya geldik. Bugün karanfiller bizi anlatacak” diye konuştu.

Buradaki anmanın ardından grup, Elçi'nin mezarının bulunduğu Yeniköy Mezarlığı'na gitti.

TAHİR ELÇİ SORUŞTURMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ediyor. Davada, firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. sanık olarak yargılanıyor. Davanın 7’nci duruşması 5 Temmuz 2023'de görülecek.

DHA

Son Güncelleme: 28.11.2022 14:20
Anahtar Kelimeler:
Tahir Elçiölümünün 7nci Yıl Dönümü
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